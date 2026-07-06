El más letal del siglo en Venezuela: balance oficial eleva a 3.535 los muertos por los terremotos que sacudieron el país

El doble terremoto que afectó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio dejó un saldo de 3.535 personas fallecidas y 16.740 heridas, según el último balance entregado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ya son considerados los más mortíferos registrados en el país durante los últimos cien años.

La cifra de víctimas fatales aumentó en 193 personas respecto al reporte anterior, mientras que el número de lesionados se mantuvo sin cambios. El desastre también dejó 17.854 personas sin vivienda, obligando a instalar 82 campamentos temporales para los damnificados.

En cuanto a los daños materiales, las autoridades contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Más de 30 mil desaparecidos

El operativo de emergencia moviliza a 29.567 efectivos militares y de seguridad, además de 27.930 voluntarios, quienes han apoyado las labores de rescate y distribución de ayuda.

La situación de los desaparecidos continúa siendo uno de los puntos más inciertos. Mientras el Gobierno mantiene su último registro en 157 personas, una plataforma ciudadana llamada “Desaparecidos Terremoto Venezuela” reporta más de 30.000 nombres.

A doce días del desastre, los equipos internacionales de rescate se retiraron y las labores de búsqueda continúan con bomberos, organismos de emergencia y voluntarios locales.