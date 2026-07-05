Han pasado 11 días desde el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela y, aunque las labores de rescate comienzan a dar paso a la recuperación de cuerpos, decenas de familias siguen negándose a perder la esperanza.

En Maiquetía, en el estado de La Guaira, los micrófonos de Radio ADN recogieron el drama de quienes permanecen día y noche junto a los escombros esperando un milagro, en medio de una tragedia que, según el último balance oficial, deja 2.954 fallecidos.

Ana María Lares busca desde el primer día a su hija de 23 años y a su nieta de seis, atrapadas tras el colapso de la residencia Solimar.

“Mientras yo no la vea y no la consiga, para mí están vivas”, dijo con emoción. La mujer asegura que durante las primeras jornadas fueron los propios vecinos quienes iniciaron las labores de búsqueda ante la falta de maquinaria.

“Nos ha prestado mucha ayuda la gente de afuera, los rescatistas de otros países. Todavía no pierdo las esperanzas de encontrar a mi hija y a mi nieta”, afirmó la mujer. Lares también lamenta que el edificio “no se abrió completo, sino que se hundió”, dejando a decenas de personas atrapadas.

A pocos metros trabaja Fabián Chaustre, quien busca a su pareja entre los restos del mismo edificio. Explica que los equipos han detectado cámaras de aire y espacios donde aún podría haber personas con vida, por lo que insiste en reforzar las labores de rescate.

“Hemos encontrado diferentes cámaras de aire... creemos que hay vida humana”, señaló. Además, pidió distribuir de mejor forma la maquinaria pesada para acelerar las búsquedas. “No pierdo las esperanzas. Han habido otros desastres naturales donde han conseguido personas incluso después de las 72 horas. Espero conseguirla”, comentó.

Mientras la emergencia entra en una nueva etapa y muchos equipos internacionales comienzan a retirarse, en La Guaira el dolor sigue acompañado por una convicción que se resiste a desaparecer: que entre las montañas de escombros todavía pueda haber alguien esperando ser rescatado con vida.