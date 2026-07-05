;

VIDEOS. A 11 días del terremoto en Venezuela, familias se aferran a hallar sobrevivientes: “Mientras no las vea, para mí están vivas”

En La Guaira, decenas de familias se niegan a abandonar la búsqueda pese a que la emergencia entra en una nueva etapa.

Nelson Quiroz

Lucas Aguayo

Getty Images

Getty Images / China News Service

Han pasado 11 días desde el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela y, aunque las labores de rescate comienzan a dar paso a la recuperación de cuerpos, decenas de familias siguen negándose a perder la esperanza.

En Maiquetía, en el estado de La Guaira, los micrófonos de Radio ADN recogieron el drama de quienes permanecen día y noche junto a los escombros esperando un milagro, en medio de una tragedia que, según el último balance oficial, deja 2.954 fallecidos.

Revisa también

ADN

Ana María Lares busca desde el primer día a su hija de 23 años y a su nieta de seis, atrapadas tras el colapso de la residencia Solimar.

“Mientras yo no la vea y no la consiga, para mí están vivas”, dijo con emoción. La mujer asegura que durante las primeras jornadas fueron los propios vecinos quienes iniciaron las labores de búsqueda ante la falta de maquinaria.

“Nos ha prestado mucha ayuda la gente de afuera, los rescatistas de otros países. Todavía no pierdo las esperanzas de encontrar a mi hija y a mi nieta”, afirmó la mujer. Lares también lamenta que el edificio “no se abrió completo, sino que se hundió”, dejando a decenas de personas atrapadas.

A pocos metros trabaja Fabián Chaustre, quien busca a su pareja entre los restos del mismo edificio. Explica que los equipos han detectado cámaras de aire y espacios donde aún podría haber personas con vida, por lo que insiste en reforzar las labores de rescate.

“Hemos encontrado diferentes cámaras de aire... creemos que hay vida humana”, señaló. Además, pidió distribuir de mejor forma la maquinaria pesada para acelerar las búsquedas. “No pierdo las esperanzas. Han habido otros desastres naturales donde han conseguido personas incluso después de las 72 horas. Espero conseguirla”, comentó.

Mientras la emergencia entra en una nueva etapa y muchos equipos internacionales comienzan a retirarse, en La Guaira el dolor sigue acompañado por una convicción que se resiste a desaparecer: que entre las montañas de escombros todavía pueda haber alguien esperando ser rescatado con vida.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad