Luto en la juguetería nacional: fallece Atilio Ansaldo, histórico empresario nacional a los 97 años

Este lunes, la compañía juguetera Ansaldo dio a conocer el fallecimiento de Atilio Ansaldo Vaccari a los 97 años. Era hijo de Juan Ansaldo, fundador de la empresa.

Atilio Ansaldo asumió el control de la compañía con apenas 17 años, luego de que su padre debiera alejarse de los negocios por motivos de salud.

“Con apenas 17 años, cuando su padre debió alejarse del negocio por motivos de salud, Atilio Ansaldo dejó el colegio para asumir la responsabilidad de conducir el emporio familiar”, destacaron desde la empresa.

“Puso el deber por delante y abrió el camino de la segunda generación de la familia Ansaldo”, agregaron.

Durante las décadas de los 80 y 90, Ansaldo fue una de las principales empresas de la industria juguetera en Chile, compitiendo con marcas como Otto Kraus y Rochet.