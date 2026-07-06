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Alerta culinaria en Chile tras ofensiva internacional: “Para que el mundo entero sepa que la marraqueta es de Bolivia”

El gremio de panificadores de La Paz anunció una ofensiva para lograr el reconocimiento internacional del producto, reactivando la discusión con Chile y Perú sobre su verdadero origen.

Nelson Quiroz

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La tradicional marraqueta, considerada por millones como el pan más representativo de la mesa chilena, quedó en el centro de una nueva controversia internacional.

Panaderos de Bolivia anunciaron el inicio de una campaña para que su versión del denominado “pan de batalla” sea reconocida primero como patrimonio nacional y, posteriormente, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.

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La iniciativa fue presentada durante la conmemoración del Día de la Marraqueta en La Paz. La Federación de Panificadores Artesanos de esa ciudad aseguró que este producto forma parte de la identidad boliviana y adelantó que impulsará una ley nacional para respaldar la futura postulación internacional.

“Queremos que el mundo entero sepa que la marraqueta es de Bolivia”, afirmó el dirigente del gremio, Dandy Mallea.

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Los panaderos bolivianos sostienen que su preparación posee características propias que la diferencian de la elaborada en otros países. Atribuyen su textura y sabor a factores como la altitud de La Paz, el agua utilizada y la cocción en hornos refractarios con técnicas artesanales heredadas de culturas ancestrales.

Además, defienden su importancia histórica del “pan de batalla”, asociado a la alimentación de soldados durante la Guerra del Chaco y a su rol como alimento esencial en distintas crisis económicas.

La marraqueta en Chile

El anuncio reabre un antiguo debate sobre el origen de la marraqueta, cuya historia sigue siendo objeto de discusión. En Chile, distintas investigaciones sitúan su desarrollo entre los siglos XVIII y XIX, mientras una de las teorías más difundidas apunta a la influencia de panaderos franceses llegados a Valparaíso.

Con el paso del tiempo, el producto evolucionó hasta convertirse en uno de los mayores símbolos de la gastronomía nacional y en el pan más consumido por los chilenos.

La controversia también involucra a Perú, donde existe una variante tradicional elaborada principalmente en Tacna. Pese a las distintas versiones sobre su nacimiento, la marraqueta es hoy un elemento profundamente arraigado en la cultura alimentaria chilena, lo que anticipa un nuevo capítulo en la disputa por el reconocimiento de uno de los panes más emblemáticos de la región.

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