Ministerio del Deporte oficia al Sernac por conciertos de BTS en Chile: piden antecedentes a la productora tras reclamos

El Ministerio del Deporte y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) activaron una fiscalización conjunta y urgente ante la comercialización de boletos para el concierto de la banda surcoreana BTS. La masiva venta de entradas encendió las alarmas debido a que el evento no cuenta con reserva ni autorización en el Estadio Nacional.

La drástica medida gubernamental busca frenar la incertidumbre de los miles de fanáticos que ya adquirieron sus pases para el show de K-Pop. Las autoridades buscan determinar la legalidad de la recaudación comercial de un espectáculo masivo que carece de protocolos técnicos, aforos autorizados y planes de seguridad en el recinto de Ñuñoa.

Sin registros en el coliseo central

De acuerdo a un requerimiento formal emitido por la jefa de la cartera del Deporte, Natalia Duco, el Ejecutivo solicitó conocer los mecanismos de control implementados sobre este evento. El oficio, despachado el pasado 3 de julio, exige al Sernac detallar la cantidad exacta de denuncias e informar si ya se pidieron antecedentes directos a las empresas comercializadoras.

La ofensiva de la ministra responde a un informe técnico previo presentado por la directora del Instituto Nacional del Deporte (IND), Lorena Castillo. El escrito de la administración del parque deportivo fue tajante en señalar que “a la fecha no existen solicitudes formales, reservas, pre-reservas, cartas de intención, contratos, convenios, actos administrativos ni autorizaciones vigentes”.

Oficios de urgencia por ola de reclamos

Paralelamente, según los antecedentes recopilados por el portal Emol, el malestar de los usuarios en las plataformas gubernamentales ha escalado con fuerza durante las últimas horas. Las estadísticas de contingencia del organismo protector revelaron que la cifra inicial de quejas se incrementó rápidamente hasta alcanzar los 197 reclamos formales, según publica Emol.

Ante este escenario, la directora nacional subrogante del Sernac, Carolina González, confirmó el despacho de oficios dirigidos a la productora DG Medios y a la tiquetera Ticketmaster. La autoridad remarcó que el propósito del servicio es exigir los respaldos comerciales para transparentar el estado real de la organización y dar tranquilidad y certeza a los consumidores.