Colo Colo tropieza con Deportes Recoleta, pero abrochó su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Chile 2026 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Colo Colo volvió a entramparse en Copa Chile, sumando su segundo duelo seguido sin victorias por la fase de grupos del torneo al no poder imponerse a Deportes Recoleta.

En una fría noche en el Monumental, los albos se vieron algo sorprendidos a nivel defensivo por el despliegue del cuadro del ascenso.

Así las cosas, la situación parecía ensombrecerse cuando, tras una salida a destiempo, Gabriel Maureira cometió un penal que el exalbo Branco Provoste abrió la cuenta desde los 12 pasos al minuto 20.

⚽💥🏆 ¡SORPRENDE LA VISITA!



Branco Provoste definió desde el manchón penal para poner en ventaja a Deportes Recoleta ante #ColoColo, en este #MatchdayLunes.



¡Disfruta la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/LVKEeeFPAO — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 7, 2026

Sin embargo, Colo Color reaccionó rápidamente y al minuto 27, de accidentada manera, Maximiliano Romero igualó el marcador.

😅🏁👃 ¡Hasta con la nariz hace goles!



Maximiliano Romero aprovechó el centro de Arturo Vidal para anotar el primer tanto de #ColoColo ante Deportes Recoleta, en este #MatchdayLunes.



¡Disfruta la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/fNrVj8tCpC — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 7, 2026

Los albos fueron paulatinamente controlando los embates ofensivos de Deportes Recoleta, inclinando el ritmo del partido a su favor.

Esto se terminó reflejando al minuto 59, momento en que Arturo Vidal concretó la remontada del “Cacique” con un gran disparo desde fuera del área.

😮‍💨🏁👑 ¡PERO QUE GOLÓN, KING!



Arturo Vidal amagó y metió este derechazo inatajable para poner en ventaja a #ColoColo ante Deportes Recoleta, en este #MatchdayLunes.



¡Disfruta la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/bFXLlDGwge — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 7, 2026

Colo Colo parecía tener todo controlado en juego y marcador, pero a 13 minutos del final, Carlos González aprovecha un descuido defensivo del elenco albo para empatar el marcador.

⚽💥🏆 ¡NO SE RINDE LA VISITA!



Carlos González se barrió para definir el balón dentro del área y poner el empate 2-2 de Deportes Recoleta ante #ColoColo, en este #MatchdayLunes.



¡Disfruta la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/svhz2rDn2i — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 7, 2026

Con el 2-2, el partido se abrió, con Deportes Recoleta armando peligrosos contragolpes, mientras que Leandro Hernández falló en inmejorable posición al minuto 85.

Deportes Recoleta no se amilanó y en los descuentos dispuso de algunas chances, mientras que Colo Colo fue incapaz de perforar la zaga visitando y terminó sellando el 2-2 que, igualmente, le permitió asegurar su clasificación a la próxima ronda de la Copa Chile, sumando 10 unidades que le permiten ser ya inalcanzable para Deportes Recoleta (5 pts) y Unión Española (4 pts)