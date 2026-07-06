VIDEOS. Colo Colo tropieza con Deportes Recoleta, pero abrochó su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Chile 2026
El cuadro albo había remontado en el Monumental. Sin embargo, el elenco de la Primera B terminó llevándose un punto desde Pedreros.
Colo Colo volvió a entramparse en Copa Chile, sumando su segundo duelo seguido sin victorias por la fase de grupos del torneo al no poder imponerse a Deportes Recoleta.
En una fría noche en el Monumental, los albos se vieron algo sorprendidos a nivel defensivo por el despliegue del cuadro del ascenso.
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Así las cosas, la situación parecía ensombrecerse cuando, tras una salida a destiempo, Gabriel Maureira cometió un penal que el exalbo Branco Provoste abrió la cuenta desde los 12 pasos al minuto 20.
Sin embargo, Colo Color reaccionó rápidamente y al minuto 27, de accidentada manera, Maximiliano Romero igualó el marcador.
Los albos fueron paulatinamente controlando los embates ofensivos de Deportes Recoleta, inclinando el ritmo del partido a su favor.
Esto se terminó reflejando al minuto 59, momento en que Arturo Vidal concretó la remontada del “Cacique” con un gran disparo desde fuera del área.
Colo Colo parecía tener todo controlado en juego y marcador, pero a 13 minutos del final, Carlos González aprovecha un descuido defensivo del elenco albo para empatar el marcador.
Con el 2-2, el partido se abrió, con Deportes Recoleta armando peligrosos contragolpes, mientras que Leandro Hernández falló en inmejorable posición al minuto 85.
Deportes Recoleta no se amilanó y en los descuentos dispuso de algunas chances, mientras que Colo Colo fue incapaz de perforar la zaga visitando y terminó sellando el 2-2 que, igualmente, le permitió asegurar su clasificación a la próxima ronda de la Copa Chile, sumando 10 unidades que le permiten ser ya inalcanzable para Deportes Recoleta (5 pts) y Unión Española (4 pts)
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