;

VIDEOS. Colo Colo tropieza con Deportes Recoleta, pero abrochó su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Chile 2026

El cuadro albo había remontado en el Monumental. Sin embargo, el elenco de la Primera B terminó llevándose un punto desde Pedreros.

Carlos Madariaga

Colo Colo tropieza con Deportes Recoleta, pero abrochó su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Chile 2026

Colo Colo tropieza con Deportes Recoleta, pero abrochó su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Chile 2026 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Colo Colo volvió a entramparse en Copa Chile, sumando su segundo duelo seguido sin victorias por la fase de grupos del torneo al no poder imponerse a Deportes Recoleta.

En una fría noche en el Monumental, los albos se vieron algo sorprendidos a nivel defensivo por el despliegue del cuadro del ascenso.

Revisa también:

ADN

Así las cosas, la situación parecía ensombrecerse cuando, tras una salida a destiempo, Gabriel Maureira cometió un penal que el exalbo Branco Provoste abrió la cuenta desde los 12 pasos al minuto 20.

Sin embargo, Colo Color reaccionó rápidamente y al minuto 27, de accidentada manera, Maximiliano Romero igualó el marcador.

Los albos fueron paulatinamente controlando los embates ofensivos de Deportes Recoleta, inclinando el ritmo del partido a su favor.

Esto se terminó reflejando al minuto 59, momento en que Arturo Vidal concretó la remontada del “Cacique” con un gran disparo desde fuera del área.

Colo Colo parecía tener todo controlado en juego y marcador, pero a 13 minutos del final, Carlos González aprovecha un descuido defensivo del elenco albo para empatar el marcador.

Con el 2-2, el partido se abrió, con Deportes Recoleta armando peligrosos contragolpes, mientras que Leandro Hernández falló en inmejorable posición al minuto 85.

Deportes Recoleta no se amilanó y en los descuentos dispuso de algunas chances, mientras que Colo Colo fue incapaz de perforar la zaga visitando y terminó sellando el 2-2 que, igualmente, le permitió asegurar su clasificación a la próxima ronda de la Copa Chile, sumando 10 unidades que le permiten ser ya inalcanzable para Deportes Recoleta (5 pts) y Unión Española (4 pts)

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad