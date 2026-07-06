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BTS en Chile suma otro obstáculo: rechazan oficio que buscaba asegurar conciertos en el Estadio Nacional

La iniciativa buscaba conocer el estado de las gestiones para realizar los conciertos en el mayor coliseo del país.

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La comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este lunes una solicitud para oficiar al Ministerio del Deporte con el fin de obtener garantías sobre la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, en medio de la incertidumbre que rodea al recinto para los espectáculos programados en octubre.

La propuesta fue presentada por el diputado Alejandro Bernales y fue rechazada por 7 votos en contra y 5 a favor, durante la sesión de este lunes.

El oficio buscaba solicitar información y gestiones al Ministerio del Deporte respecto de la disponibilidad del Estadio Nacional para el esperado regreso del grupo surcoreano.

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Tras la votación, fue el mismo parlamentario liberal cuestionó la decisión de la comisión a través de sus redes sociales. “Lamento que la Comisión de Cultura rechazara nuestra solicitud de oficiar al Ministerio del Deporte para garantizar la realización del concierto de BTS en el Estadio Nacional. Lamento que la comisión llamada a proteger a los artistas decida mirar hacia otro lado”, señaló el parlamentario.

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El rechazo ocurre mientras continúa la preocupación de miles de fanáticos por el futuro de los conciertos fijados para el 14, 16 y 17 de octubre, luego que el Gobierno se encuentre evaluando la propuesta de protección al pasto presentada por DG Medios.

En paralelo, la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), de la que forma parte DG Medios, defendió el trabajo de las productoras y aseguró que los espectáculos internacionales no se anuncian de forma improvisada, sino tras largos procesos de negociación con artistas, representantes, operadores y autoridades.

Pese a la incertidumbre, las cuentas oficiales de seguidores de BTS en Chile mantienen la expectativa por el tour “ARIRANG”, recordando que restan 100 días para las fechas anunciadas y reiterando que esperan una confirmación oficial sobre el recinto donde se realizarán los conciertos.

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