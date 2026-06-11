Gabriel Boric vuelve a la polémica: comparte publicación sobre la deuda pública y apunta al gobierno de Kast

Un nuevo mensaje del expresidente Gabriel Boric volvió a generar debate político. Esta vez, el exmandatario compartió en sus redes sociales una publicación del centro de pensamiento Fabrica Chile sobre la evolución de la deuda pública bruta del Gobierno, destacando las cifras históricas y la proyección para 2030.

El gráfico difundido muestra que la deuda del Gobierno Central pasó de un 5% del PIB en 2006 a un 41,5% en 2025.

Además, proyecta que durante la administración del presidente José Antonio Kast el indicador alcanzaría un 46,5% del PIB en 2030.

“Deuda Pública: Trayectoria histórica y proyección 2030”, escribió la cuenta Fabrica Chile, publicación que fue compartida por Boric en medio de una creciente discusión sobre la situación fiscal del país.

La difusión del mensaje ocurre apenas días después de que el exjefe de Estado provocara una fuerte controversia al cuestionar los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), declaraciones que generaron críticas desde el oficialismo.

En esa ocasión, dirigentes oficialistas acusaron a Boric de intervenir activamente en la contingencia política. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, le exigió disculpas por las expectativas generadas en torno a la condonación del CAE, mientras que el senador Rojo Edwards llegó a plantear la posibilidad de revisar el sueldo vitalicio que reciben los expresidentes si continúa actuando como un “activista político”.