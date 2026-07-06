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Unai Simón concreta un histórico doble registro en el Mundial 2026

El portero español amplió a niveles inéditos la racha de minutos y partidos sin recibir goles en una Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Unai Simón concreta un histórico doble registro en el Mundial 2026

Unai Simón concreta un histórico doble registro en el Mundial 2026 / Hector Vivas - FIFA

España concretó una trabajada victoria sobre Portugal para meterse en los octavos de final del Mundial 2026.

El elenco de Luis de la Fuente logró vencer en los descuentos, amparado en una gran fortaleza defensiva, que los mantiene como el único elenco que no ha recibido goles en lo que va de la Copa del Mundo.

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Así las cosas, ya pasado el minuto 40, Unai Simón entró en la historia de los Mundiales al rebasar los 559 minutos de imbatibilidad que había acumulado Suiza entre sus participaciones en los Mundiales de 1994, 2006 y 2010, racha que terminó con el gol de Mark González para Chile en Sudáfrica.

Eso sí, para ese preciso instante, España pudo salvar el invicto luego que Pedro Porro desvió un tiro de Nuno Méndes que se estrelló en el horizontal.

De todas formas, Unai Simón mantuvo invicto el arco hispano, acumulando con ello seis partidos en Mundiales sin recibir goles en contra.

España no solo se transformó en el país poseedor de la mayor racha de imbatibilidad en la historia de las Copas del Mundo, sino que el portero del Athletic de Bilbao también se hizo acreedor del récord personal.

Al completar 609 minutos imbatido, dejó atrás los 517 minutos que tenían al italiano Walter Zenga en la cima del registro tras lograrlo en Italia 1990.

Unai Simón recibió su último gol por parte de Ao Tanaka, a los 51 minutos del juego en que España perdió 2-1 con Japón en Qatar 2022: desde entonces, no recibió goles contra Marruecos en aquella cita planetaria (derrota por penales) y acumula su valla invicta en choques contra Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria y Portugal.

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