El tenis de mesa impulsa al Team Para Chile en los Juegos Parasuramericanos 2026
Los deportistas sumaron siete medallas en la jornada de finales del dobles y dobles mixtos.
El Team Para Chile sigue acelerando su rendimiento en torno a la participación en los Juegos Parasuramericanos 2026.
Tras los buenos resultados en para ciclismo y para powerlifting, otra de las disciplinas en las cuales nuestro país tiene buenos resultados, el para tenis de mesa.
Revisa también:
En la primera jornada de finales de la especialidad en Valledupar, el Team Para Chile obtuvo siete medallas en dobles y dobles mixtos.
Al respecto, destacan los cuatro oros por parte de Joseline Yévenes y Aylin Espinoza (clase WD14-20), José Luis Cerpa e Ignacio Torres (MD14), Manuel Echaveguren y Claudio Bahamondes (MD18); además de Joseline Yévenes y Manuel Echaveguren (XD14-20).
Con esta notable presentación, el Team Para Chile elevó su cosecha a 7 oros, 4 platas y 14 bronces, quedando aún nueve jornadas por disputarse en los Juegos Parasuramericanos 2026.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.