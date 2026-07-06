El tenis de mesa impulsa al Team Para Chile en los Juegos Parasuramericanos 2026 / Team Para Chile

El Team Para Chile sigue acelerando su rendimiento en torno a la participación en los Juegos Parasuramericanos 2026.

Tras los buenos resultados en para ciclismo y para powerlifting, otra de las disciplinas en las cuales nuestro país tiene buenos resultados, el para tenis de mesa.

En la primera jornada de finales de la especialidad en Valledupar, el Team Para Chile obtuvo siete medallas en dobles y dobles mixtos.

Al respecto, destacan los cuatro oros por parte de Joseline Yévenes y Aylin Espinoza (clase WD14-20), José Luis Cerpa e Ignacio Torres (MD14), Manuel Echaveguren y Claudio Bahamondes (MD18); además de Joseline Yévenes y Manuel Echaveguren (XD14-20).

Con esta notable presentación, el Team Para Chile elevó su cosecha a 7 oros, 4 platas y 14 bronces, quedando aún nueve jornadas por disputarse en los Juegos Parasuramericanos 2026.