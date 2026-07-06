;

¿Vuelve la lluvia y nieve a la región Metropolitana? Este es el “día clave” en que habría precipitaciones

Un nuevo frente de lluvias se registrará esta semana. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Juan Castillo

¿Vuelve la lluvia y nieve a la región Metropolitana? Este es el “día clave” en que habría precipitaciones

Tras un inicio de semana estable y con temperaturas más templadas, Chile se prepara para un nuevo cambio meteorológico en pleno invierno.

Al menos dos sistemas frontales llegarán desde este miércoles a la zona central y centro-sur, con lluvias, viento, nieve en cordillera y probable actividad eléctrica.

Durante este lunes 6 y martes 7 de julio se mantendrá una pausa del frío intenso entre Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins, con máximas que podrían superar los 20 °C en comunas como Los Andes, Quilpué, Lampa y San José de Maipo.

En Santiago, los termómetros rondarían entre 21 y 22 °C, mientras que en Rancagua se esperan máximas cercanas a los 20 y 21 °C.

Revisa también:

ADN

¿Vuelve la lluvia y nieve a la región Metropolitana?

El cambio comenzará el miércoles 8 de julio, cuando un sistema frontal acompañado por un río atmosférico afecte principalmente entre Biobío y Maule. Según el pronóstico, se esperan precipitaciones, viento y condiciones más inestables en la zona.

El frente podría dejar chubascos aislados en O’Higgins durante la noche, además de nieve en la cordillera entre la Región Metropolitana y Biobío. En sectores cordilleranos se proyectan rachas de hasta 80 km/h, mientras que en zonas costeras como Concepción y Cobquecura las lluvias podrían estar acompañadas por viento de hasta 50 km/h.

El jueves 9 llegaría un segundo sistema frontal, también asociado a un río atmosférico, con mayores montos de lluvia e inestabilidad. En esa jornada, las precipitaciones avanzarían hacia O’Higgins durante la noche, con posible actividad eléctrica en la costa del Biobío y también en localidades del interior del Maule.

Además, la isoterma cero se mantendría alta, en torno a los 3.000 metros, lo que genera atención en sectores precordilleranos.

Para la madrugada del viernes 10 se esperan las primeras lluvias en la Región Metropolitana y Valparaíso, especialmente en el sur de ambas regiones. Aunque aún existe incertidumbre sobre los montos en Santiago, las últimas actualizaciones muestran un aumento en la probabilidad de precipitaciones.

Hacia el domingo 12, además, podría registrarse un tercer pulso más acotado, con chubascos entre Maule y Biobío.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad