¿Vuelve la lluvia y nieve a la región Metropolitana? Este es el “día clave” en que habría precipitaciones

Tras un inicio de semana estable y con temperaturas más templadas, Chile se prepara para un nuevo cambio meteorológico en pleno invierno.

Al menos dos sistemas frontales llegarán desde este miércoles a la zona central y centro-sur, con lluvias, viento, nieve en cordillera y probable actividad eléctrica.

Durante este lunes 6 y martes 7 de julio se mantendrá una pausa del frío intenso entre Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins, con máximas que podrían superar los 20 °C en comunas como Los Andes, Quilpué, Lampa y San José de Maipo.

En Santiago, los termómetros rondarían entre 21 y 22 °C, mientras que en Rancagua se esperan máximas cercanas a los 20 y 21 °C.

¿Vuelve la lluvia y nieve a la región Metropolitana?

El cambio comenzará el miércoles 8 de julio, cuando un sistema frontal acompañado por un río atmosférico afecte principalmente entre Biobío y Maule. Según el pronóstico, se esperan precipitaciones, viento y condiciones más inestables en la zona.

El frente podría dejar chubascos aislados en O’Higgins durante la noche, además de nieve en la cordillera entre la Región Metropolitana y Biobío. En sectores cordilleranos se proyectan rachas de hasta 80 km/h, mientras que en zonas costeras como Concepción y Cobquecura las lluvias podrían estar acompañadas por viento de hasta 50 km/h.

El jueves 9 llegaría un segundo sistema frontal, también asociado a un río atmosférico, con mayores montos de lluvia e inestabilidad. En esa jornada, las precipitaciones avanzarían hacia O’Higgins durante la noche, con posible actividad eléctrica en la costa del Biobío y también en localidades del interior del Maule.

Además, la isoterma cero se mantendría alta, en torno a los 3.000 metros, lo que genera atención en sectores precordilleranos.

Para la madrugada del viernes 10 se esperan las primeras lluvias en la Región Metropolitana y Valparaíso, especialmente en el sur de ambas regiones. Aunque aún existe incertidumbre sobre los montos en Santiago, las últimas actualizaciones muestran un aumento en la probabilidad de precipitaciones.

Hacia el domingo 12, además, podría registrarse un tercer pulso más acotado, con chubascos entre Maule y Biobío.