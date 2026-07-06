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Hasta 100 mm de agua “en corto período de tiempo”: emiten alerta por lluvias en estas 3 regiones de Chile

La advertencia se mantendrá vigente durante la mañana del martes 7 hasta la mañana del miércoles 8 de julio. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Hasta 100 mm de agua “en corto período de tiempo”: emiten alerta por lluvias en estas 3 regiones de Chile

Hasta 100 mm de agua “en corto período de tiempo”: emiten alerta por lluvias en estas 3 regiones de Chile / sarayut Thaneerat

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alarma por precipitaciones “moderadas a fuertes con isoterma alta” para zonas de tres regiones del país.

Según lo publicado por el organismo, las lluvias dejarían hasta 100 milímetros (mm) de agua caída en un “corto período de tiempo”.

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La DMC indicó que la alerta se mantendrá vigente se mantendrá durante la mañana del martes 7 hasta la mañana del miércoles 8 de julio. El fenómeno se debe a un sistema frontal que dejará intensas precipitaciones.

¿Cuáles serán las regiones afectadas?

Según lo publicado, las intensas precipitaciones afectarán a sectores de las regiones de: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El detalle es que hay un pronóstico de “isoterma cero alta”, lo cual preocupa, considerando que esto significa que lloverá en zonas donde debería nevar.

A continuación, el detalle región por región:

Región de La Araucanía

  • Litoral: entre 40-80 mm.
  • Cordillera Costa: entre 40-80 mm.
  • Precordillera: entre 45-85 mm.
  • Isoterma cero: 2.700-3.200-3.000 m.

Región de Los Ríos

  • Litoral: entre 50 y 80 mm.
  • Cordillera Costa: entre 60-100 mm.
  • Valler: entre 55-90 mm.
  • Precordillera: entre 60-100 mm.
  • Cordillera: entre 60 y 90 mm.
  • Isoterma cero: 2.600-3.000 m.

Región de Los Lagos

  • Litoral: entre 50-90 mm.
  • Cordillera Costa: entre 60-100 mm.
  • Precordillera: entre 60-100 mm.
  • Cordillera: entre 60-95 mm.
  • Isoterma cero: 2.600-3.000 m.

Cabe señalar que el Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: Aviso, Alerta y Alarma. Respecto al de Alerta, este ocurre cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas.

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