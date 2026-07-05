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“Venía buscando el gol; se te cruzan mil cosas por la cabeza, pero todo el trabajo tiene su recompensa”

“Agradecido del cuerpo técnico y de mis compañeros que me ayudaron muchísimo para que llegue este momento”, declaró Martín Gómez tras anotar su primer gol con Universidad Católica en el triunfo ante Deportes Copiapó por la Copa Chile.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

Universidad Católica remontó en el Claro Arena y venció por 2-1 a Deportes Copiapó para extender su campaña perfecta en la Copa Chile. El equipo de Daniel Garnero sumó su quinta victoria consecutiva en el Grupo B y ya tiene asegurado un lugar en los octavos de final.

Una de las grandes figuras de la jornada fue Martín Gómez. El joven volante de 20 años, que arribó a San Carlos de Apoquindo a comienzos de año, fue protagonista en el ataque cruzado y convirtió el gol de la victoria, anotando así su primer tanto con la camiseta de la UC.

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Tras el encuentro, el jugador habló en zona mixta y no ocultó su emoción por su estreno goleador. “Estoy muy feliz, se te cruzan mil cosas por la cabeza. Pero bueno, todo el trabajo tiene su recompensa. Agradecido también al cuerpo técnico y a mis compañeros que me ayudaron muchísimo para que llegue este momento", afirmó.

“Por suerte hoy tuve un gran partido, intenté aprovechar los minutos que me tocaron y muy contento porque se dio el gol también, que lo venía buscando. En los últimos partidos no me tocaba entrar muchos minutos, pero siempre intentaba buscar algo, participar o ayudar al equipo", agregó.

Respecto a su primer gol con Universidad Católica, Gómez reconoció que “lo venía buscando, como que no se me daba y por suerte se pudo dar el gol, así que muy contento”.

El volante también reveló qué le pide Daniel Garnero dentro de la cancha. “Me pide que juegue, que por ahí que me tire atrás o que pique al espacio, pero no son cosas de otro mundo. Muy contento porque siento que me ha dado la confianza necesaria y estoy agradecido", afirmó.

Por último, Martín Gómez realizó un positivo balance de sus primeros meses en la UC. “Estoy muy cómodo, en los entrenamientos mis compañeros siempre me han intentado ayudar. Por suerte hay un buen grupo, un buen plantel de compañeros, muy buenas personas también, que es muy importante”, concluyó.

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