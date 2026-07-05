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Mujer sufrió violenta encerrona en Ñuñoa: cuatro hombres la obligaron a entregar su automóvil

La víctima fue interceptada mientras permanecía detenida.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Cuatro delincuentes protagonizan encerrona en Ñuñoa y escapan con el vehículo de una mujer

Cuatro delincuentes protagonizan encerrona en Ñuñoa y escapan con el vehículo de una mujer

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Una mujer fue víctima de una violenta encerrona durante la noche en la comuna de Ñuñoa, luego de ser interceptada por un grupo de cuatro delincuentes que le robaron su vehículo y escaparon del lugar.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima se encontraba detenida a bordo de su automóvil cuando fue abordada por un Chevrolet Spark gris.

Desde ese vehículo descendieron cuatro hombres, quienes la intimidaron y, mediante la violencia, la obligaron a bajar para apropiarse del automóvil.

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Tras concretar el robo, los antisociales huyeron en dirección desconocida, mientras la víctima resultó sin lesiones de gravedad.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer el caso.

Las pericias se concentran en la revisión de cámaras de seguridad, la identificación de la patente del vehículo utilizado por los asaltantes y el levantamiento de otros antecedentes que permitan establecer la identidad y el paradero de los cuatro involucrados. Hasta el momento no se han informado personas detenidas.

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