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La FIFA vuelve a confiar en un chileno para uno de los grandes partidos del Mundial 2026

Juan Lara fue designado como asistente del VAR para el crucial duelo de octavos de final entre México e Inglaterra, alcanzando así su décima participación en la Copa del Mundo.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / Eurasia Sport Images

El árbitro chileno Juan Lara suma una nueva presencia en el Mundial 2026. A través de redes sociales, la FIFA confirmó que el juez nacional fue designado como asistente del VAR para el crucial duelo de octavos de final entre México e Inglaterra.

El compromiso entre aztecas e ingleses se jugará este domingo 5 de julio a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Azteca. El ganador de la llave enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Brasil y Noruega.

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La terna principal para este compromiso estará conformada por el australiano Alireza Faghani, además de George Lakrindis y Andrew Lindsay como asistentes en cancha. El marroquí Jalal Jayed será el cuarto juez, mientras que Sakaria Brinsi, será el asistente referí reserva.

Cabe destacar que Juan Lara venía de desempeñarse como asistente del VAR en el duelo de octavos de final entre Francia y Paraguay, que terminó con triunfo por 1-0 para los galos.

Con esta nueva designación, el árbitro chileno llegará a diez participaciones en el Mundial 2026, siempre cumpliendo funciones en el sistema de videoarbitraje.

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