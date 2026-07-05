“Pasajeros mañana no hay micros”: la crisis que deja aislados a vecinos de diversas zonas de la Región Metropolitana

Habitantes de sectores rurales de la Región Metropolitana denuncian una grave crisis de transporte público que se agudiza durante los fines de semana.

Según un reportaje de CHV Noticias, vecinos de comunas como Paine, Buin y Talagante aseguran enfrentar largas esperas, recorridos reducidos e incluso la suspensión total de servicios, lo que los deja sin posibilidades de trasladarse a centros de salud, trabajos o visitar a familiares.

En localidades como Rangue, Pintué y Aculeo, usuarios afirman que reciben mensajes de WhatsApp pocas horas antes informando que las micros no circularán al día siguiente, quedando completamente aislados.

Agencia Uno REFERENCIAL / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO Ampliar

Los afectados sostienen que la situación se ha vuelto habitual y acusan que la única empresa que opera en algunos recorridos suspende servicios por decisión propia.

Consultada por el citado medio, desde la Municipalidad de Paine manifestaron preocupación y reiteraron la necesidad de avanzar hacia un sistema licitado o extender la Red Metropolitana hasta la comuna, mientras que concejales cuestionaron la falta de fiscalización y solicitaron revisar el actual perímetro de exclusión para permitir el ingreso de nuevos operadores.

Como medida temporal, el municipio implementó buses eléctricos financiados con recursos regionales, aunque estos solo funcionan de lunes a viernes.

En tanto, el propietario de Buses Paine reconoció las dificultades económicas que enfrenta la empresa y aseguró que la reducción de servicios responde al déficit financiero que arrastra desde hace años.

Explicó que el alza de costos, la baja en pasajeros y el congelamiento de tarifas han hecho inviable mantener toda la flota operativa, afirmando incluso que algunos recorridos generan pérdidas diarias.

Por su parte, la Seremi de Transportes indicó que ha recibido denuncias y que, de acuerdo con los registros de monitoreo mediante GPS, la cobertura comprometida se ha mantenido, aunque con frecuencias menores.

Mientras continúan las diferencias entre autoridades, empresa y usuarios, los vecinos aseguran vivir con la incertidumbre de no saber si cada fin de semana habrá locomoción disponible.