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VIDEOS. Universidad Católica extiende su racha de triunfos gracias a dos inéditos goleadores del plantel

El cuadro cruzado remontó ante Deportes Copiapó pese a ya estar clasificado de antemano en Copa Chile.

Carlos Madariaga

Universidad Católica extiende su racha de triunfos gracias a dos inéditos goleadores del plantel

Universidad Católica extiende su racha de triunfos gracias a dos inéditos goleadores del plantel / Sebastian Beltran Gaete

Universidad Católica no pierde el tranco más allá de la rotación de nombres y las lesiones que han aquejado a parte de su plantel.

Este sábado, los cruzados, ya clasificados a la siguiente ronda de Copa Chile, recibieron a Deportes Copiapó.

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Más allá de aquel relajo, la UC dispuso de su mejor contingente, incluyendo a los jóvenes Pablo Corral y Martín Gómez, quienes protagonizaron las principales chances de gol locales.

Sin embargo, Deportes Copiapó, que no había podido acercarse a la portería de Vicente Bernedo, enmudeció el Claro Arena cuando, a los 40 minutos, Fabián Tabilo metió un remate diagonal que sorprendió a la zaga local para abrir la cuenta.

Los nortinos intentaron resguardarse en el segundo lapso, pero la UC mostró su mayor nivel hasta remontar el marcador, y con goleadores inesperados.

Esto pues, al minuto 61, el colombiano Jhojan Valencia, quien está en el club desde 2025, anotó recién hoy su primer gol con el cuadro precordillerano tras un excelente remate desde fuera del área.

Universidad Católica siguió atacando y terminó encontrando premio a su faceta más ofensiva cuando, al minuto 71, el juvenil argentino Martín Gómez concretó la remontada, también con su primer gol en el club.

Así las cosas, la UC terminó abrochando el 2-1 con el que ya completaron 9 victorias seguidas, prescindiendo esta vez de los tantos de Fernando Zampedri. El elenco cruzado llegó a 15 puntos, líder total del grupo B, complicando a Deportes Copiapó, tercero de la zona con cuatro unidades.

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