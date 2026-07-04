Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 5 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / NurPhoto

Hoy, domingo 5 de julio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán continuidad a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Nueva York

La programación del Mundial 2026 hoy 5 de julio arrancará a las 16:00 horas, en el MetLife Stadium, donde Brasil jugará contra Noruega. El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV cable por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Ciudad de México

Desde las 20:00 horas, en el Estadio Azteca, México se medirá ante Inglaterra, choque que será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Paramount+ y Disney+.