Celebración de los 250 años de EE.UU.: Trump defendió su gestión y criticó a sus opositores

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump encabezó este sábado la ceremonia por los 250 años de la independencia del país con un discurso en el que mezcló un mensaje patriótico con nuevas críticas a sus adversarios políticos.

Ante miles de asistentes reunidos en Washington, el mandatario sostuvo que “durante dos siglos y medio, nuestra república estadounidense ha sido la máxima realización de la historia humana”, y afirmó que el país atraviesa un período de renovado orgullo bajo su administración.

Durante su intervención, Trump volvió a cargar contra sectores de izquierda, a los que calificó de “comunistas”. “Nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a sacar su fea cabeza aquí mismo en Estados Unidos. No vamos a dejar que eso ocurra”, aseguró.

Más adelante, insistió en ese mensaje al señalar que el comunismo “es como un cáncer, hay que extirparlo”, en medio de un discurso que también incluyó un homenaje a los veteranos de guerra.

El mandatario además destacó las recientes operaciones militares de Washington contra Irán y Venezuela, asegurando que las fuerzas estadounidenses “arrasaron” al ejército iraní. La ceremonia, que sufrió retrasos por las tormentas que afectaron la capital estadounidense, concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales en el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia del país.