;

Celebración de los 250 años de EE.UU.: Trump defendió su gestión y criticó a sus opositores

El mandatario encabezó el acto conmemorativo en Washington, donde destacó la historia del país, cuestionó a sectores de izquierda y reivindicó recientes operaciones militares impulsadas por su administración.

Verónica Villalobos

Celebración de los 250 años de EE.UU.: Trump defendió su gestión y criticó a sus opositores

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump encabezó este sábado la ceremonia por los 250 años de la independencia del país con un discurso en el que mezcló un mensaje patriótico con nuevas críticas a sus adversarios políticos.

Ante miles de asistentes reunidos en Washington, el mandatario sostuvo que “durante dos siglos y medio, nuestra república estadounidense ha sido la máxima realización de la historia humana”, y afirmó que el país atraviesa un período de renovado orgullo bajo su administración.

Durante su intervención, Trump volvió a cargar contra sectores de izquierda, a los que calificó de “comunistas”. “Nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a sacar su fea cabeza aquí mismo en Estados Unidos. No vamos a dejar que eso ocurra”, aseguró.

Revisa también

ADN

Más adelante, insistió en ese mensaje al señalar que el comunismo “es como un cáncer, hay que extirparlo”, en medio de un discurso que también incluyó un homenaje a los veteranos de guerra.

El mandatario además destacó las recientes operaciones militares de Washington contra Irán y Venezuela, asegurando que las fuerzas estadounidenses “arrasaron” al ejército iraní. La ceremonia, que sufrió retrasos por las tormentas que afectaron la capital estadounidense, concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales en el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia del país.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad