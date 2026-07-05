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Partidos del fútbol chileno hoy 5 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla nueve juegos de la Copa Chile y otros tres de la Segunda División.

Carlos Madariaga

Partidos del fútbol chileno hoy 5 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

Partidos del fútbol chileno hoy 5 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Hoy, domingo 5 de julio, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla doce partidos.

Nueve encuentros son parte de la quinta fecha de la Copa Chile 2026 y otros tres cerrarán la jornada 13 de la Segunda División.

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Segunda División

La programación del fútbol chileno hoy 5 de julio comenzará al mediodía, en el Municipal de Salamanca, donde Brujas de Salamanca enfrentará a Concon National, con arbitraje de Camilo Riquelme.

Luego, desde las 15:00 horas, Real San Joaquín se medirá ante Trasandino en el Municipal de Rengo. Miguel Araos dirigirá el compromiso.

Por último, a las 16:00 horas, Colchagua recibirá a Lota Schwager en el estadio Jorge Silva de San Fernando, con arbitraje de Víctor Manzor. Ninguno de estos juegos se emitirá por TV.

Copa Chile 2026

La acción del torneo comenzará a las 12:30 horas, con dos choques en paralelo. Uno será en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde Santiago Wanderers se medirá ante la Universidad de Chile. Claudio Díaz será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

En simultáneo, en el estadio La Portada, sin emisión por TV, Deportes La Serena chocará con Deportes Antofagasta, encuentro que tendrá como árbitro a Nicolás Millas.

Luego, habrá cuatro partidos a contar de las 15:00 horas y solo uno tendrá televisión. Ese será en el Nelson Oyarzún, donde Ñublense enfrentará a Curicó Unido. Diego Flores será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

En los otros juegos de aquel horario, Cobresal jugará ante Cobreloa en El Cobre, con arbitraje de Mario Salvo; Deportes Puerto Montt contra Huachipato en Chinquihue, donde Francisco Gilabert impartirá justicia; y Universidad de Concepción ante Rangers en el Federico Schwager de Lota, con arbitraje de Héctor Jona.

También habrá actividad a contar de las 16:00 horas, cuando Deportes Santa Cruz juegue con el Audax Italiano en el Joaquín Muñoz García. Cristián Galaz fue designado para impartir justicia en un juego que no tendrá señal de TV.

Luego, desde las 17:30 horas, Unión Española desafiará a O’Higgins en el Santa Laura, con arbitraje de Manuel Vergara y transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de actividad vendrá a las 20:00 horas, en el Lucio Fariña de Quillota, lugar en que se medirán Deportes Limache y San Marcos de Arica, con arbitraje de Gastón Philippe y transmisión de TNT Sports Premium.

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