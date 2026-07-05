Megarreforma entra en su semana más decisiva: oficialismo abre la puerta a cambios, pero pone una condición

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Megareforma entra en su semana más decisiva: oficialismo abre la puerta a cambios, pero pone una condición

La discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno entrará esta semana en una etapa clave en el Senado, con el cierre del plazo para presentar indicaciones en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.

En ese contexto, parlamentarios del oficialismo manifestaron disposición a debatir cambios en algunos aspectos tributarios de la iniciativa, aunque descartaron modificaciones a sus ejes principales.

Agencia Uno Ampliar

Entre las propuestas impulsadas por la oposición figura la rebaja del impuesto de primera categoría desde un 27% a un 23%, además de ajustes al mecanismo de invariabilidad tributaria.

Si bien estos puntos serán parte del debate legislativo, desde el oficialismo insisten en que cualquier cambio deberá resguardar el objetivo central de la reforma.

El senador y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza, sostuvo que existe apertura para alcanzar acuerdos en materia tributaria y respecto del costo fiscal del proyecto.

Sin embargo, afirmó que las eventuales modificaciones no pueden alterar “el corazón” de la iniciativa, cuyo propósito es incentivar la creación de empleo, fomentar la inversión y contribuir a la recuperación económica del país. Asimismo, hizo un llamado a acelerar la tramitación, argumentando que las familias necesitan respuestas ante el actual escenario económico.

Agencia Uno / Oscar Guerra Ampliar

En paralelo, el parlamentario respaldó la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha sido cuestionado por sectores de la oposición por una supuesta falta de flexibilidad en las negociaciones.

Es más, Sanhueza rechazó esas críticas y aseguró que el secretario de Estado ha mantenido una actitud abierta al diálogo, considerando las propuestas surgidas en la comisión técnica que reúne a representantes de distintos sectores políticos del Senado.