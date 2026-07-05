Tragedia en La Araucanía: identifican a voluntaria de Bomberos fallecida en volcamiento de carro bomba

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Luto en Bomberos de Chile: voluntaria muere en acto de servicio tras volcamiento de carro bomba

Como Nicole Andrea Ceballos Acuña fue identificada la voluntaria de Bomberos fallecida este domingo tras el volcamiento de un carro bomba en la región de La Araucanía, accidente que además dejó a cinco personas lesionadas mientras acudían a una emergencia.

La información fue confirmada por la Municipalidad de Teodoro Schmidt, que expresó sus condolencias por el deceso de la integrante de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Barros Arana.

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“La Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidt expresa sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de la voluntaria (…) Nicole Andrea Ceballos Acuña (Q.E.P.D)”, señaló el municipio a través de sus canales oficiales.

En su mensaje, la entidad comunal destacó la vocación de servicio de la voluntaria, enviando apoyo a su familia, seres queridos y a la institución bomberil.

“Nos unimos al dolor que hoy embarga a su familia, seres queridos, al Cuerpo de Bomberos de Barros Arana y a toda la comunidad, agradeciendo su vocación de servicio, compromiso y entrega en favor de los demás”, agregó.

El accidente ocurrió cuando la unidad de emergencia se desplazaba por la ruta que conecta Barros Arana, en la comuna de Teodoro Schmidt, con Nueva Imperial, en el sector de Cancha El Escudo, en dirección a un incendio estructural en la zona. Por razones que están siendo investigadas, el vehículo perdió el control y volcó en plena ruta.

Producto del siniestro, la voluntaria falleció en el lugar, mientras que los otros cinco ocupantes fueron trasladados a distintos centros asistenciales con lesiones de diversa gravedad.

Carabineros y equipos especializados continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras el mundo bomberil y la comunidad local lamentan profundamente la pérdida de la voluntaria en acto de servicio.