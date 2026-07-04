Brasil - Noruega: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / FIFA

La acción del Mundial 2026 no se detiene y este fin de semana arrancó la disputa de los octavos de final.

Al respecto, el domingo habrá un choque más que atractivo, con Brasil intentando seguir en carrera tras una sufrida clasificación ante Japón en la fase previa.

El Scratch intentará continuar en competencia ante un complejo elenco como Noruega, que viene de imponerse sobre Costa de Marfil.

¿Cuándo y a qué hora juega Brasil vs. Noruega en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este domingo 5 de julio a las 16:00 horas de Chile, y la acción se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Brasil y Noruega?

El compromiso se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL; y será transmitido en televisión por cable en Chile a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: DGO, Paramount + y DAZN.