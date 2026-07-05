La incertidumbre en torno al concierto de BTS en Chile escaló durante las últimas horas, luego de que fanáticos se movilizaran en distintos puntos del país ante la falta de un recinto confirmado para el evento, programado en el marco de la gira internacional del grupo surcoreano.

En Santiago, cientos de seguidores se reunieron en Plaza Baquedano para luego marchar hacia La Moneda, exigiendo respuestas a las autoridades y a la productora DG Medios.

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La controversia se originó tras un informe del Instituto Nacional de Deportes (IND), que advirtió que el escenario propuesto cubriría gran parte de la cancha del Estadio Nacional, con riesgo de daño permanente al césped.

Ante ello, el gobierno ha planteado dos alternativas: reforzar la protección del recinto con una estructura especial que distribuya el peso del montaje o trasladar el evento a otros espacios como la explanada del Estadio Nacional o el Parque Cerrillos.

Desde las fanbases, la molestia apunta principalmente a la falta de definiciones claras. “Lo que pedimos es transparencia y decisiones oportunas, porque hay miles de personas afectadas”, señaló Romina Carraí, fundadora de Army for BTS, agregando que no solo hay fanáticos en Chile involucrados, sino también seguidores de otros países que ya planificaron viajes y gastos para asistir al espectáculo.

Army de todas partes de Chile ya se están juntando para la gran marcha para que BTS pueda estar en el estado nacional por favor ayúdanos a compartir!

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Las convocatorias no se limitaron a la capital. Se registraron movilizaciones en al menos 11 ciudades del país, incluyendo Viña del Mar, La Serena, Talca, Concepción, Rancagua, Valdivia y Puerto Montt, todas con el mismo objetivo: exigir certezas sobre la realización del concierto.

La situación mantiene en vilo a los fanáticos, mientras las autoridades aún no entregan una resolución definitiva a pocas semanas de la fecha prevista del evento.