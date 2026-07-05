Temblores se perciben en la zona norte de Chile con segundos de diferencia: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Dos sismos se registraron con pocos segundos de diferencia durante la tarde de este domingo en la zona norte del país, específicamente frente a la costa de la Región de Coquimbo, en las cercanías de Punta de Choros.

Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el primero de los movimientos telúricos ocurrió a las 12:46:23 horas, con una magnitud de 3,9 y una profundidad cercana a los 40 kilómetros, localizado a unos 21 kilómetros al oeste de Punta de Choros.

Hora Local: 2026/07/05 12:46:23, mag: 3.9, Lat: -29.33, Lon: -71.66, Prof: 39.79, Loc : 20.58 km al O de Punta de Choros — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 5, 2026

Solo 24 segundos después, a las 12:46:47 horas, se produjo un segundo sismo de magnitud 3,8, con hipocentro a 31 kilómetros de profundidad y ubicado aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la misma localidad costera. Ambos eventos presentaron características similares en cuanto a su localización submarina.

Hora Local: 2026/07/05 12:46:47, mag: 3.8, Lat: -29.31, Lon: -71.71, Prof: 31.0, Loc : 24.54 km al O de Punta de Choros — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 5, 2026

De acuerdo con los reportes preliminares, ninguno de los dos movimientos habría generado daños a personas ni infraestructura, aunque sí fueron percibidos levemente en sectores cercanos al epicentro.

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en la zona, una de las más activas del país debido a la interacción de las placas tectónicas frente a la costa chilena.