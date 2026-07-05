Luto en Bomberos de Chile: voluntaria muere en acto de servicio tras volcamiento de carro bomba en La Araucanía

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Luto en Bomberos de Chile: voluntaria muere en acto de servicio tras volcamiento de carro bomba

Una tragedia enluta a Bomberos de Chile en la región de La Araucanía, luego de que una voluntaria falleciera y otros cinco resultaran lesionados tras el volcamiento de un carro bomba en la zona costera de la región.

El hecho ocurrió durante esta jornada, cuando la unidad del Cuerpo de Bomberos de Barros Arana se dirigía a combatir un incendio estructural.

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Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo de emergencia perdió el control mientras transitaba por la ruta que conecta Barros Arana, en la comuna de Teodoro Schmidt, con Nueva Imperial, a la altura del sector Cancha El Escudo.

Producto del accidente, una de las voluntarias murió en el lugar de manera inmediata, mientras que los otros ocupantes resultaron con diversas lesiones de distinta consideración. Los cinco heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la zona, donde permanecen bajo observación médica.

Carabineros junto a equipos especializados trabajan en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del accidente. Desde Bomberos confirmaron el fallecimiento de la mujer en acto de servicio, destacando que el carro bomba se desplazaba en respuesta a una emergencia activa al momento del volcamiento.

La investigación busca determinar las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo de emergencia.