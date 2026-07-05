Polémica por BTS tendrá consecuencias: Gobierno anuncia nueva normativa para venta de entradas a eventos masivos

La controversia por los conciertos de BTS en Chile no solo abrió la puerta a una eventual autorización para realizar los espectáculos en el Estadio Nacional.

El Gobierno también anunció que impulsará un cambio en la normativa para evitar que se repitan situaciones como la que afectó a miles de fanáticos durante los últimos días.

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A través de un comunicado, el Ministerio del Deporte informó que presentará un ajuste al reglamento que regula la realización de eventos masivos, incorporando de manera explícita el proceso de autorización de la Delegación Presidencial.

La principal novedad será la aplicación de multas a las productoras que comercialicen entradas sin contar previamente con todas las autorizaciones necesarias para desarrollar un espectáculo.

La medida fue dada a conocer en medio de la incertidumbre que rodea los conciertos de BTS, luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) rechazara inicialmente la propuesta de DG Medios por no garantizar la protección del césped del Estadio Nacional.

Sin embargo, este domingo el Gobierno confirmó que revisará una nueva propuesta técnica presentada por la productora, la que incorpora modificaciones en la estructura del escenario, la distribución de cargas y las medidas de protección del recinto.

Pese a ello, el Ejecutivo enfatizó que la realización de los conciertos aún no está asegurada. La autorización dependerá de que DG Medios entregue toda la documentación técnica requerida y asuma formalmente el cumplimiento de las condiciones que establezca el Ministerio del Deporte.

El anuncio ocurre tras las manifestaciones realizadas este domingo por fanáticos de BTS en Santiago y otras ciudades del país, quienes exigieron mayor transparencia y certezas sobre el futuro de los esperados conciertos.