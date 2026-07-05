Gobierno anticipa baja de hasta $100 por litro en el precio de las bencinas

Santiago

La ministra de Energía, Ximena Rincón, anticipó que el precio de las bencinas podría registrar una baja de hasta $100 por litro en la próxima actualización de tarifas, prevista para esta semana.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, la secretaria de Estado confirmó las proyecciones dadas a conocer previamente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y sostuvo que la disminución dependerá de que las actuales condiciones del mercado se mantengan.

“Si todo sigue como está, debería bajar”, señaló Rincón, indicando que el ajuste se conocerá en el próximo informe de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), correspondiente al nuevo período de actualización de precios.

La ministra también defendió el incremento aplicado al inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, asegurando que la medida permitió un ahorro cercano a los 2.000 millones de dólares para el Estado, recursos que, de otra forma, se habrían destinado a subsidiar principalmente a quienes utilizan vehículos particulares.

Además, destacó que el transporte público ha recibido apoyo estatal y afirmó que el avance de la electromovilidad, especialmente en la Región Metropolitana, forma parte de la estrategia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el país.