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La reflexión de Fernando Gago tras el triunfo de la U ante Wanderers: “También hay que saber sufrir”

El técnico de los azules valoró la ajustada victoria en su visita a Valparaíso.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Olavarria

Universidad de Chile derrotó por 2-1 a Santiago Wanderers en Valparaíso por la quinta fecha de la Copa Chile 2026. El triunfo le permitió a los azules recuperar el liderato del Grupo D y quedar muy cerca de asegurar su boleto a los octavos de final.

Tras el encuentro, Fernando Gago conversó con TNT Sports y valoró la victoria conseguida en Playa Ancha. “Era importante la victoria, sabíamos que necesitábamos ganar para ponernos primeros y también para terminar bien estos días de descanso”, declaró el entrenador de la U.

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Consultado por el sufrimiento que tuvo la U en los minutos finales del partido, el técnico argentino señaló que “creo que hoy el equipo lo hizo bien. Después del segundo tiempo nos quedamos un poquito, nos faltó tener un poco más de circulación y con los cambios perdimos un poco lo que queríamos hacer. Pero bueno, es importante también a veces saber sufrir".

“El rival tampoco tuvo muchas situaciones. Es más por una cuestión de resultado que de la sensación que da el partido, porque lo teníamos controlado en cierto punto, sacando dos o tres jugadas. También tuvimos situaciones para marcar”, agregó.

En esa línea, Gago remarcó que “a lo que me refiero de saber sufrir es entender situaciones de partido donde por ahí no tuvimos la consistencia de juego que queríamos tener, de tener más la pelota en el segundo tiempo. Cuando nos pusimos en el marcador con dos goles de ventaja, sí creo que el equipo estaba bien posicionado, desde el aspecto individual y colectivo".

Por último, el entrenador de Universidad de Chile se refirió a la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre, aunque evitó revelar qué posiciones espera sumar nuevos nombres. “Ya lo respondí varias veces. Vamos a tratar de buscar el mejor plantel posible para lo que viene de la segunda parte de la temporada", cerró.

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