Con presentación “mundialera”: José Luis Sierra extiende su contrato dirigiendo en el fútbol de Qatar / Instagram @alwakrah_sc

José Luis Sierra dio vuelta la página tras su amargo paso por Unión Española en 2025 y en marzo de este año volvió a dar el salto al extranjero.

Todo tras ser anunciado como DT de Al Wakrah, uno de los elencos con mayor tradición de la liga de fútbol de Qatar.

En la temporada, finalizó séptimo en la tabla, lejos de Al-Sadd, campeón del torneo local, pero fue semifinalista en la Copa del Emir, donde cayeron en penales ante Al Gharafa.

Ante esto, el Al Wakrah anunció la extensión de contrato para José Luis Sierra, quien seguirá a cargo del club hasta 2027.

Todo con un video en redes sociales donde se recordó su golazo ante Camerún defendiendo a La Roja en el Mundial de Francia 1998.

“Le mando un afectuoso saludo a toda la hinchada. Solo decirles que la historia sigue”, contó el “Coto” para confirmar su permanencia en Qatar.