;

VIDEO. Con presentación “mundialera”: José Luis Sierra extiende su contrato dirigiendo en el fútbol de Qatar

El “Coto” firmó hasta 2027 para seguir liderando a Al Wakrah.

Carlos Madariaga

Con presentación “mundialera”: José Luis Sierra extiende su contrato dirigiendo en el fútbol de Qatar

Con presentación “mundialera”: José Luis Sierra extiende su contrato dirigiendo en el fútbol de Qatar / Instagram @alwakrah_sc

José Luis Sierra dio vuelta la página tras su amargo paso por Unión Española en 2025 y en marzo de este año volvió a dar el salto al extranjero.

Todo tras ser anunciado como DT de Al Wakrah, uno de los elencos con mayor tradición de la liga de fútbol de Qatar.

Revisa también:

ADN

En la temporada, finalizó séptimo en la tabla, lejos de Al-Sadd, campeón del torneo local, pero fue semifinalista en la Copa del Emir, donde cayeron en penales ante Al Gharafa.

Ante esto, el Al Wakrah anunció la extensión de contrato para José Luis Sierra, quien seguirá a cargo del club hasta 2027.

Todo con un video en redes sociales donde se recordó su golazo ante Camerún defendiendo a La Roja en el Mundial de Francia 1998.

“Le mando un afectuoso saludo a toda la hinchada. Solo decirles que la historia sigue”, contó el “Coto” para confirmar su permanencia en Qatar.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad