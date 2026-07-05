Siempre hay un chileno: la sorpresa nacional en la celebración de Noruega tras eliminar a Brasil / Anadolu

Noruega dio el gran golpe este domingo tras imponerse ante Brasil en Nueva York, eliminando a los europeos para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026.

El cuadro europeo mantuvo una de las tradiciones que han mostrado tras cada victoria en la Copa del Mundo, pero con una variante.

Eso porque esta vez el encargado de liderar el remo de jugadores y fanáticos noruegos fue el goleador, Erling Haaland, y no el volante Martin Odegaard.

Sin embargo, de manera inesperada, en medio de las celebraciones en el MetLife Stadium, una imagen sorprendió.

Esto porque entre el mar de camisetas rojas de Noruega en las tribunas, una bandera chilena destacó también entre los centenares de puños levantados por parte de los triunfadores.