VIDEO. “¿De qué se trata la vida?“: la emotiva publicación de Alexis Sánchez que revolucionó las redes sociales
El futbolista compartió una serie de fotografías y videos junto a su hija, Bela, quien nació en diciembre de 2025.
Este domingo, las redes sociales se revolucionaron luego de que Alexis Sánchez sorprendiera con una emotiva publicación en la que compartió diversas fotografías y videos.
Con la frase “¿De qué se trata la vida?”, el delantero de la Roja publicó una serie de registros junto a su hija, Bela, donde aparece cargándola en brazos y dándole besos. La publicación también incluyó imágenes de personajes como Walt Disney, Mickey Mouse y Hulk.
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A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una nueva reflexión sobre el presente de la sociedad.
“Mejora, aprende, crece y sé la mejor persona cada día, porque el mundo está cambiando. Nos olvidamos de los niños, los animales y la naturaleza, y somos cada vez más superficiales. No nos damos cuenta”, escribió.
Bela, hija de Alexis Sánchez y de su pareja, Alexandra Litvinova, nació el pasado diciembre. Hace unas semanas, la familia estuvo en Chile, ocasión en la que recorrieron Tocopilla, la ciudad natal del goleador histórico de la selección chilena.
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