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VIDEO. “¿De qué se trata la vida?“: la emotiva publicación de Alexis Sánchez que revolucionó las redes sociales

El futbolista compartió una serie de fotografías y videos junto a su hija, Bela, quien nació en diciembre de 2025.

Nicolás Lara Córdova

“¿De qué se trata la vida?“: la emotiva publicación de Alexis Sánchez que revolucionó las redes sociales

Este domingo, las redes sociales se revolucionaron luego de que Alexis Sánchez sorprendiera con una emotiva publicación en la que compartió diversas fotografías y videos.

Con la frase “¿De qué se trata la vida?”, el delantero de la Roja publicó una serie de registros junto a su hija, Bela, donde aparece cargándola en brazos y dándole besos. La publicación también incluyó imágenes de personajes como Walt Disney, Mickey Mouse y Hulk.

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A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una nueva reflexión sobre el presente de la sociedad.

“Mejora, aprende, crece y sé la mejor persona cada día, porque el mundo está cambiando. Nos olvidamos de los niños, los animales y la naturaleza, y somos cada vez más superficiales. No nos damos cuenta”, escribió.

Bela, hija de Alexis Sánchez y de su pareja, Alexandra Litvinova, nació el pasado diciembre. Hace unas semanas, la familia estuvo en Chile, ocasión en la que recorrieron Tocopilla, la ciudad natal del goleador histórico de la selección chilena.

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