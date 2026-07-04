México - Inglaterra: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / FIFA

La acción del Mundial 2026 no se detiene y este fin de semana arrancó la disputa de los octavos de final.

Al respecto, el domingo, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, México, busca seguir sacándole ventaja a la localía tras despachar a Ecuador.

El “Tri” quiere llegar a los cuartos de final, algo que no logran desde que organizaron la cita planetaria que organizaron en 1986. El obstáculo será Inglaterra, que llega con un Harry Kane encendido luego de vencer al Congo.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este domingo 5 de julio a las 20:00 horas de Chile, y la acción se llevará a cabo en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre México y Inglaterra?

El compromiso se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL; y será transmitido en televisión abierta en Chile por la señal de Chilevisión y por cable a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: Disney+, MICHV, DGO, Paramount + y DAZN.