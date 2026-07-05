“La decisión contradice el reglamento”: indignación en Bélgica luego que se le borró la tarjeta roja a figura de Estados Unidos / Agencia Getty

Este domingo, FIFA sorprendió al dejar sin efecto la tarjeta roja que se le mostró al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, quien había sido expulsado en la llave previa contra Bosnia y Herzegovina.

Ante esto, uno de los goleadores norteamericanos en lo que va del Mundial 2026 podrá jugar mañana lunes contra Bélgica por el partido de octavos de final, apuntando al artículo 27 mediante el cual su partido de castigo queda “en suspenso”.

La decisión fue recibida con sorpresa por parte de la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA), que emitió un duro comunicado mostrando su desacuerdo con la medida.

“Contradice directamente las disposiciones del Reglamento de Competición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, específicamente el Artículo 10.5, que dice que ”si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda tarjeta roja), quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales", planteó.

Además, los europeos plantearon que el carácter automático de la suspensión por tarjeta roja es permanentemente planteado en cada reunión de coordinación previa y en la circular N.º 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuida a todas las federaciones miembro participantes el 12 de mayo de 2026.

“Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, cerraron, cuestionando la repentina habilitación de Balogun.