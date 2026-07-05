Colegio de Arquitectos explica polémica por stand vacío de Chile en congreso mundial: “Los recursos no alcanzaban”

La imagen del stand asignado a Chile completamente vacío en el Congreso Mundial de Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), realizado en Barcelona, España, desató una ola de comentarios en redes sociales.

Las fotografías comenzaron a circular durante los últimos días y apuntaban al espacio reservado para Chile, el que no contaba con ninguna exhibición. La situación generó cuestionamientos dirigidos al Colegio de Arquitectos de Chile.

Frente a las críticas, el gremio emitió una declaración pública para explicar que sí estuvo presente en el congreso a través de sus representantes y consejos especializados, y que su principal objetivo fue participar en la Asamblea General de la UIA.

Según detalló, el pago de una membresía de 1.500 euros, necesaria para mantener la representación de Chile con derecho a voz y voto en esa instancia internacional, consumió los recursos disponibles.

Arquitecta cuestionó la explicación

La respuesta del gremio no convenció a todos. La arquitecta y creadora de contenido Camila Monsálvez sostuvo que el problema no era únicamente presupuestario, sino también de planificación.

A través de redes sociales, planteó que existían alternativas de bajo costo para representar a Chile, como material gráfico, maquetas o una intervención sencilla.

Además, aseguró que una convocatoria abierta habría permitido sumar el trabajo de arquitectos, estudiantes e incluso auspiciadores para evitar que el espacio permaneciera vacío durante el congreso.