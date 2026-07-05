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VIDEOS. Neymar se despide con récord y llanto de su última Copa del Mundo

El delantero del “Scratch” no pasó inadvertido en la eliminación del Mundial 2026.

Carlos Madariaga

Neymar se despide con récord y llanto de su última Copa del Mundo

Neymar se despide con récord y llanto de su última Copa del Mundo / ANGELA WEISS

Si hubo una decisión que marcó el devenir de Brasil en la previa al Mundial 2026 fue la inclusión de Neymar, más allá de su irregular temporada en Santos.

En medio del juego contra Noruega este domingo, el astro del Scratch tuvo la opción de ingresar al minuto 67, pero no pudo evitar la eliminación del pentacampeón del mundo.

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Eso sí, Neymar igual dejó su huella, pues fue quien convirtió el gol del honor, en el noveno minuto de descuento, para el 1-2 final.

Con este tanto, hizo historia al convertir por cuarto Mundial consecutivo, siendo solo el segundo brasileño tras Pelé en lograr tal registro en Copas del Mundo, totalizando 9 tantos: 4 en 2014, 2 en 2018, 2 en 2022 y 1 en 2026.

Eso si, con el pitazo final, Neymar estalló en llanto, simbolizando la tristeza en Brasil por extender a 24 los años sin ganar un Mundial. En su caso, además, todo acentuado al ser esta su última Copa del Mundo.

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