“He ganado dinero revendiendo entradas a precios de usura; he ganado más como revendedor que como escritor”

El Mundial 2026 ya entra en su recta final con el desarrollo de los partidos de octavos de final, instancia que ha despertado un enorme interés entre los fanáticos por conseguir entradas para presenciar los encuentros en alguna de las sedes del torneo.

El furor por obtener boletos ha sido tal que algunos revendedores han llegado a ofrecer entradas para la final de la Copa del Mundo, que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por valores que van desde los 12 millones hasta los 128 millones de pesos.

En este contexto, el periodista peruano Jaime Bayly reveló que ha obtenido ganancias revendiendo entradas durante el Mundial 2026. En una columna de opinión publicada en el diario El Comercio de Perú, confesó su particular negocio.

“El Mundial de fútbol me ha permitido ganar dinero comprando entradas apenas salieron a la venta y revendiéndolas a precios de usura”, escribió.

“He ganado más dinero como revendedor que como escritor”, agregó.

Finalmente, el periodista de 61 años aseguró que no le preocupan las críticas que pueda recibir por esta práctica.

“Algún espíritu sensible diría que soy un especulador, un carroñero, un mercader del fútbol”, concluyó.