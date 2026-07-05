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VIDEOS. Haaland destroza a Brasil y despacha al Scratch del Mundial 2026

El delantero se consolidó como uno de los goleadores de la Copa del Mundo con un doblete que le permitió eliminar a los pentacampeones de la cita planetaria.

Carlos Madariaga

Haaland destroza a Brasil y despacha al Scratch del Mundial 2026

Haaland destroza a Brasil y despacha al Scratch del Mundial 2026 / Maddie Meyer - FIFA

En uno de los grandes golpes en lo que va del Mundial 2026, Brasil quedó eliminado de la Copa del Mundo y extiende a 24 años su sequía de títulos planetarios tras verse sorprendido por Noruega en los octavos de final.

El arranque del juego en Nueva York fe una auténtica locura, considerando que ya a los 3 minutos Patrick Berg abría la cuenta para los europeos, pero el gol se anuló por offside de Sorloth en la jugada previa.

Brasil reaccionó y tuvo una inmejorable oportunidad para reaccionar pues, al minuto 13, Bruno Guimaraes fue quien disparó un penal tras chequeo del VAR, pero el portero Orjan Nyland fue el gran héroe al contener el disparo del jugador del Newcastle.

Tras este loco comienzo, Noruega fue quien controló el balón y el Scratch, contrario a su historia de juego ofensivo, se dedicó a buscar el contragolpe.

Con el ingreso de Bobb y Schjelderup, los europeos ganaron en presencia ofensiva, mientras que el Scratch se las arregló con algunos intentos del recién ingresado Endrick.

Más allá del ingreso de Neymar con tal de intentar romper el cero, quien terminó por destaparse fue Erling Haaland, que en su primer remate a portería, al minuto 79, conectó de cabeza para abrir la cuenta.

Brasil intentó reaccionar, pero el atacante del Manchester City fue implacable y, con un tiro desde fuera del área, al minuto 90, sentenció la historia.

En los descuentos, con un elenco sudamericano totalmente alterado y peleándose ante la derrota, terminaron anotando mediante un lanzamiento penal de Neymar en el minuto 99.

Sin embargo, Brasil no terminó de cuajar y quedó fuera del Mundial 2026 en octavos de final, poniendo en entredicho la gestión de Carlo Ancelotti, mientras que Noruega continúa soñando en su mejor actuación en Copas del Mundo, esperando ahora por rival en cuartos de final de quien se imponga en el cruce de México e Inglaterra.

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