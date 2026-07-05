Haaland destroza a Brasil y despacha al Scratch del Mundial 2026 / Maddie Meyer - FIFA

En uno de los grandes golpes en lo que va del Mundial 2026, Brasil quedó eliminado de la Copa del Mundo y extiende a 24 años su sequía de títulos planetarios tras verse sorprendido por Noruega en los octavos de final.

El arranque del juego en Nueva York fe una auténtica locura, considerando que ya a los 3 minutos Patrick Berg abría la cuenta para los europeos, pero el gol se anuló por offside de Sorloth en la jugada previa.

¡ERA UN GOLAZO!



Noruega había abierto el marcador ante Brasil, pero Sorloth estaba adelantado en la jugada previa.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Kd9G7lj9g4 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Brasil reaccionó y tuvo una inmejorable oportunidad para reaccionar pues, al minuto 13, Bruno Guimaraes fue quien disparó un penal tras chequeo del VAR, pero el portero Orjan Nyland fue el gran héroe al contener el disparo del jugador del Newcastle.

¡GUIMARÃES ERRÓ SU PENAL!



Nyland adivinó el lado al brasileño y Noruega mantiene el 0 en su arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zf2kCdXGR3 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Tras este loco comienzo, Noruega fue quien controló el balón y el Scratch, contrario a su historia de juego ofensivo, se dedicó a buscar el contragolpe.

Con el ingreso de Bobb y Schjelderup, los europeos ganaron en presencia ofensiva, mientras que el Scratch se las arregló con algunos intentos del recién ingresado Endrick.

ENDRICK ENTRÓ Y YA AVISÓ



"Bobby" no tardó en atacar y tuvo una gran chance ante el arco de Noruega.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qSHU8aJKNN — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Más allá del ingreso de Neymar con tal de intentar romper el cero, quien terminó por destaparse fue Erling Haaland, que en su primer remate a portería, al minuto 79, conectó de cabeza para abrir la cuenta.

¡SÍ, DE ÉL, DEL NUEVE! GOOOOOOOL DE NORUEGA



Haaland ganó bien de cabeza y le ganó la batalla a Alisson para poner arriba a la selección escandiva por 1-0 ante Brasil, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/DIiM9q1amp — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Brasil intentó reaccionar, pero el atacante del Manchester City fue implacable y, con un tiro desde fuera del área, al minuto 90, sentenció la historia.

¡¡HAALAND HACE HISTORIA Y SACA AL PENTACAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO!!



El delantero pateó casi sin mirar al palo izquierdo de Alisson y convirtió su doblete para darle el pase a Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/v9syJsR0Rn — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

En los descuentos, con un elenco sudamericano totalmente alterado y peleándose ante la derrota, terminaron anotando mediante un lanzamiento penal de Neymar en el minuto 99.

"A MÍ NO": PENAL, GOL Y ADVERTENCIA DEL 10 PARA NYLAND



Neymar convirtió el descuento de Brasil y enfrentó al arquero noruego, que ya le había atajado un tiro a Bruno Guimaraes. pic.twitter.com/hG4puMrOet — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Sin embargo, Brasil no terminó de cuajar y quedó fuera del Mundial 2026 en octavos de final, poniendo en entredicho la gestión de Carlo Ancelotti, mientras que Noruega continúa soñando en su mejor actuación en Copas del Mundo, esperando ahora por rival en cuartos de final de quien se imponga en el cruce de México e Inglaterra.