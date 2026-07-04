Rodrigo Rojas es nombrado embajador del Club Social y Deportivo Colo Colo

Rodrigo Rojas suma y suma reconocimientos en nuestro país luego de haberse transformado en el número 1 del ranking mundial de karate en la categoría sobre 84 kilos.

El también campeón panamericano en la actual temporada ya fue distinguido por la Ministra del Deporte, Natalia Ducó, pero ahora recibió otro tipo de condecoración.

Esto pues la directiva del Club Social y Deportivo Colo Colo visitó al peleador en el Centro de Entrenamiento Olímpico para nombrarlo socio y embajador de la institución.

“Colo Colo representa para mí toda una vida. Siempre he sido fanático desde chico y poder estrechar lazos con la institución es un tremendo honor (...) Quiero disfrutar este momento, porque logré salir de una situación muy difícil tras una rotura del tendón de Aquiles hace dos años.”, afirmó Rodrigo Rojas, quien heredó su pasión por el club gracias a su abuela.

“Queremos que la insignia de Colo Colo llegue a todos los rincones y que Rodrigo pueda servir de ejemplo para amplificar el alcance de todos los deportes, porque somos mucho más que fútbol. Somos una institución social y deportiva que representa a millones de personas”, complementó al respecto el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares.

Por su parte, Pedro Ruminot, el director de Relaciones Públicas de la orgánica, aseguró que “como Club Social y Deportivo Colo-Colo estamos felices de sumar a Rodrigo como embajador de nuestro club. Queremos estrechar lazos con deportistas de distintas disciplinas y que se integren al club más lindo del mundo y al club más importante de Chile”.