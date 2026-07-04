Chile arrancó con todo en el para powerlifting de los Juegos Parasudamericanos 2026: seis medallas en total en la primera jornada / Instagram @teamparachile

Un más que positivo sábado tuvo la delegación del Team Para Chile en la disputa de la tercera jornada de acción en los Juegos Parasudamericanos 2026 que se disputan en Valledupar.

Todo considerando que no solo se obtuvo el primer oro para el equipo, cortesía de Matías Mansilla y su guía Elías Tello en el para ciclismo.

A eso se sumó también el gran arranque nacional en el para powelifting, donde el Team Para Chile es potencia continental, ganando seis medallas en la primera jornada de acción.

Al respecto, destacó un incombustible del deporte paralímpico nacional, Juan Carlos Garrido, que obtuvo el oro en la cateogría bajo 59 kilos con un levantamiento de 177 kilos.

A él se sumó Camila Campos, que en la categoría bajo 55 kilos se llevó el primer lugar con un mejor levantamiento de 113 kilos.

El para powerlifting también festejó la medalla de plata de Julie Grillé en la categoría bajo 67 kilos y otros tres bronces: Diego Silva (-54k), que levantó 143 kilos; Nayadet Garcés (-61k) con 92 kilos; y Javier Jiménez (-59k) con 162 kilos.