;

Chile arrancó con todo en el para powerlifting de los Juegos Parasudamericanos 2026: seis medallas en total en la primera jornada

Juan Carlos Castillo y Camila Campos fueron las grandes figuras del Team Para Chile en el arranque de la disputa por medallas en la especialidad.

Carlos Madariaga

Chile arrancó con todo en el para powerlifting de los Juegos Parasudamericanos 2026: seis medallas en total en la primera jornada

Chile arrancó con todo en el para powerlifting de los Juegos Parasudamericanos 2026: seis medallas en total en la primera jornada / Instagram @teamparachile

Un más que positivo sábado tuvo la delegación del Team Para Chile en la disputa de la tercera jornada de acción en los Juegos Parasudamericanos 2026 que se disputan en Valledupar.

Todo considerando que no solo se obtuvo el primer oro para el equipo, cortesía de Matías Mansilla y su guía Elías Tello en el para ciclismo.

Revisa también:

ADN

A eso se sumó también el gran arranque nacional en el para powelifting, donde el Team Para Chile es potencia continental, ganando seis medallas en la primera jornada de acción.

Al respecto, destacó un incombustible del deporte paralímpico nacional, Juan Carlos Garrido, que obtuvo el oro en la cateogría bajo 59 kilos con un levantamiento de 177 kilos.

A él se sumó Camila Campos, que en la categoría bajo 55 kilos se llevó el primer lugar con un mejor levantamiento de 113 kilos.

El para powerlifting también festejó la medalla de plata de Julie Grillé en la categoría bajo 67 kilos y otros tres bronces: Diego Silva (-54k), que levantó 143 kilos; Nayadet Garcés (-61k) con 92 kilos; y Javier Jiménez (-59k) con 162 kilos.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad