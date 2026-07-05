“Está en...”: Paula Pavic recuerda lo que ocurrió con la icónica ‘cola de caballo’ de Marcelo Ríos

Una de las figuras más reconocidas del deporte nacional es Marcelo Ríos, quien, durante su etapa como tenista, era conocido por su larga cabellera, uno de los rasgos más icónicos de su imagen.

En conversación con Las Últimas Noticias, su exesposa, Paula Pavic, reveló que fue ella quien tuvo el privilegio de cortar la emblemática coleta que durante años caracterizó al exnúmero uno del mundo.

“Él tenía el pelo liso y suavecito. De hecho, yo lo pelé cuando se cortó el pelo. Tengo guardado su pelo. Lo guardé; está en la casa de los papás de él, en una caja fuerte”, relató.

Según contó Paula Pavic, el corte de cabello se realizó en 2009 y marcó también el cierre de una etapa en la vida de Marcelo Ríos.

“Cuando yo lo conocí tenía el pelo largo y eso era una de las cosas que me llamaba la atención. Me gustaba él y, por lo mismo, también me gustaba el look que tenía en ese momento. Lo conocí con su colita de caballo”, comentó.

“Lo único de lo que me acuerdo es que ese día yo le hice una cola, le corté el pelo con tijeras y después traté de darle forma, pero no resultó. Al final, lo pelé con una máquina y después él se fue a arreglar a una peluquería”, recordó.

Sobre la decisión de conservar el cabello, Paula Pavic explicó que fue una idea suya y que quedó guardado en una bolsa Ziploc.

“No hicimos nada especial para mantenerlo ni nada. De hecho, yo creo que él pensaba en algún minuto hasta botarlo. Entonces, yo lo dejé guardado, porque soy muy de guardar cosas que son importantes en ciertos momentos de la vida”, cerró.