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VIDEO. “Ha sido un semestre irregular”: la autocrítica en el plantel de la U tras volver a los triunfos en Copa Chile

Gabriel Castellón sintetizó el sentimiento de los jugadores luego de la victoria sobre Santiago Wanderers.

Carlos Madariaga

Viviana Toro

“Ha sido un semestre irregular”: la autocrítica en el plantel de la U tras volver a los triunfos en Copa Chile

“Ha sido un semestre irregular”: la autocrítica en el plantel de la U tras volver a los triunfos en Copa Chile / Pablo Ovalle Isasmendi

En Universidad de Chile respiraron aliviados tras un trabajado triunfo sobre Santiago Wanderers por la quinta fecha de la Copa Chile.

El elenco azul logró meterse en la cima de su grupo, manteniéndose con chances de seguir en la pelea por un título este año.

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“Teníamos que ganar para quedar lo más arriba posibile y definir el grupo la próxima fecha. Sabíamos que Wanderers iba a proponer por ser local, teníamos que sumar de a tres y lo pudimos hacer”, resumió, en diálogo con ADN Deportes, el portero Gabriel Castellón, autocrítico con lo que va de la temporada.

Ha sido un semestre irregular, no hemos podido mantener la seguidilla de triunfos que nos caracterizó en otros años. Es tratar de mejorar los detalles para seguir manteniendo las victorias”, cerró el portero de 32 años.

Ahora, la U de Chile tendrá descanso, pues por el calendario de torneos recién completará la fase de grupos el 5 de agosto, contra Unión San Felipe, con lo que tendrán una intertemporada de cara a la reanudación de su calendario, el 26 de julio, por la primera fecha de la segunda ronda de la Liga de Primera.

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