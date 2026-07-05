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VIDEOS. Inglaterra sobrevive en el Azteca y decreta la eliminación de México en el Mundial 2026

Los británicos aprovecharon los descuidos locales para imponerse pese a haber jugado los últimos 35 minutos de juego con 10 futbolistas.

Carlos Madariaga

Inglaterra sobrevive en el Azteca y decreta la eliminación de México en el Mundial 2026

Inglaterra sobrevive en el Azteca y decreta la eliminación de México en el Mundial 2026 / RODRIGO OROPEZA

En un emocionante y cambiante juego en el Estadio Azteca, Inglaterra sacó ventaja en los momentos decisivos para decretar la segunda eliminación de un local en el Mundial 2026, clasificándose a los cuartos de final en desmedro de México.

El encuentro, que arrancó con una hora de retraso por el clima en el DF, tuvo a los aztecas manteniendo a raya al cuadro visitante por gran parte del primer lapso.

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De hecho, fue Raúl Jiménez quien tuvo la primera chance clara al minuto 15, sin poder superar a Jordan Pickford.

Sin embargo, Inglaterra, en sus primeras dos ocasiones claras de gol, fue profundo y certero gracias a la intervención de Jude Bellingham, que con barridas entre el minuto 36 y 37 completó un rápido doblete.

Sin embargo, México se mantuvo en partido gracias al rebote que capturó Julián Quiñones para el 1-2 al minuto 42 y que pudo empatar si no es por la gran actuación de Pickford ante otras dos chances claras de los aztecas antes del descanso.

Inglaterra quedó condicionado durante el segundo tiempo ante una imprudente barrida de Jarell Quansah, dejando a los europeos con 10 jugadores por 35 minutos.

Eso sí, los “Tres Leones” encontraron una mala salida de Rangel que le permitió a Harry Kane concretar el 3-1 mediante lanzamiento penal.

Sin embargo, nuevamente con intervención del VAR, se sancionó falta del delantero del Bayern Munich, oportunidad que Raúl Jiménez no dilapidó para el segundo descuento a los 69 minutos.

México intentó inclinar la cancha a su favor, entre el clima y el fervor del público en el Azteca, pero tampoco tuvo demasiadas chances a su favor con tal de forzar el alargue. La más clara vino en el undécimo minuto de descuento, cuando al intentar despejar ante el enésimo centro casi hay gol en contra.

Con sufrimiento, Inglaterra terminó abrochando el 3-2 con el que se metió en la ronda de los ocho mejores, donde se tendrá que medir contra Noruega.

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