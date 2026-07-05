Resultados del Kino que repartió $10.500 millones: números ganadores del sorteo 3249 del domingo 5 de julio
El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del domingo 5 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.
Para el sorteo 3249 se alcanzaron los $10.500 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 17 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $595.047.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $6.170 millones
- Rekino: $350 millones
- Requete Kino: $700 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- 2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3249 del Kino
- Kino: 5, 20, 17, 12, 2, 8, 14, 25, 11, 21, 24, 19, 10, 23
- Rekino: 18, 17, 16, 7, 8, 12, 10, 24, 25, 9, 3, 13, 1, 2
- Requete Kino: 15, 13, 19, 18, 12, 17, 21, 4, 20, 6, 22, 9, 11, 10
- Chao Jefe $2.000.000: 1, 8, 4, 24, 9, 17, 21, 10, 12, 11, 23, 14, 13, 16
- Chao Jefe $3.000.000: 19, 3, 9, 4, 1, 8, 25, 16, 10, 2, 7, 17, 22, 13
- Súper Combo Marraqueta: 22, 13, 3, 7, 1, 23, 14, 21, 17, 18, 15, 16, 12, 5
- Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 9, 4, 10, 7, 5, 11, 17, 18, 6, 16, 24, 12, 14, 8
- Premios Especiales viaje para dos personas: 7, 2, 9, 16, 4, 11, 24, 23, 12, 21, 14, 5, 20, 18
- Premios Especiales viaje para dos personas: 7, 24, 15, 4, 10, 21, 9, 1, 8, 20, 17, 18, 25, 12
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