Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 6 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Anadolu

Hoy, lunes 6 de julio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán continuidad a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Dallas

La programación del Mundial 2026 hoy 5 de julio arrancará a las 15:00 horas, en el AT&T Stadium, donde Portugal se medirá ante España. El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Paramount+ y Disney+.

Seattle

Desde las 20:00 horas, en el Lumen Field, Estados Unidos jugará ante Bélgica, choque que será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV cable en D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.