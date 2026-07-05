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VIDEO. Cristiano Ronaldo y su posible último partido en un Mundial: “Pase lo que pase el lunes, estaré feliz”

El delantero se mostró tranquilo de cara a la llave contra España, calificando a los hispanos de favoritos, pero deseando seguir en carrera en la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Eugenio Salinas

Cristiano Ronaldo y su posible último partido en un Mundial: “Pase lo que pase el lunes, estaré feliz”

Cristiano Ronaldo y su posible último partido en un Mundial: “Pase lo que pase el lunes, estaré feliz” / NurPhoto

Mañana lunes, por los octavos de final del Mundial 2026, todas las miradas estarán puestas en el cruce entre dos candidatos al título, España y Portugal.

En la previa al compromiso, quien rompió su silencio de partidos anteriores fue la gran figura lusa, Cristiano Ronaldo, que afrontó las críticas por su rendimiento.

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No creo que lo esté haciendo mal, he hecho tres goles. Hay otros que están muy bien, pero yo no creo que esté mal. Hay que seguir, a ver si ganamos mañana y hago un golcito”, dijo CR7, confiado en darle batalla a los hispanos.

“España siempre es candidata a ganar cualquier torneo, teóricamente son favoritos porque ya ganaron el Mundial, pero hay cansancio, el ambiente, el calor. Es un gran partido para disputar, mi recuerdo con España es bueno porque mi historial es parejo. Quien tenga los mejores detalles en el partido ganará”, recalcó Cristiano Ronaldo, abordando una posible eliminación y, con ello, el fin de su historia en las Copas del Mundo.

“Independiente de lo que pase mañana, saldré con la consciencia tranquila al 1000%. La vida en el fútbol me ha dado todo lo que quería, no fue por necesidad, ya estoy bien en la vida, pero juego por pasión, porque me gusta. Pase lo que pase mañana, estaré feliz. Es disfrutar cada día y de una gran competencia como el Mundial”, planteó el “Bicho”, que se dio tiempo hasta para bromear con los periodistas en la conferencia.

“Es disfrutar al máximo posible mi último Mundial y disfrutar día a día. Ojalá mañana no sea mi último partido en el Mundial, así tienen más tiempo para matarme un poco más”, cerró Cristiano Ronaldo.

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