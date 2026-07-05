Ministro de Hacienda descarta recesión económica en Chile: “Viene una tendencia muy positiva en la economía”

Ministro de Hacienda descarta una recesión en Chile: “Viene una tendencia muy positiva en la economía” / Oscar Guerra

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que Chile esté enfrentando una recesión y proyectó un escenario más favorable para la economía durante el segundo semestre de este año.

En entrevista con La Tercera, la autoridad afirmó que los antecedentes que maneja el Gobierno muestran un cambio de tendencia a partir de junio. “No hay visos de recesión. Tal cual”, aseguró.

Según explicó, las cifras de recaudación del IVA anticipan una mejora en la actividad económica, por lo que espera que el Imacec de junio registre un resultado positivo.

“Disponemos de información que nos muestra que junio marcó un punto de inflexión (...) junio va a tener una cifra de Imacec positiva”, sostuvo.

Jorge Quiroz agregó que mantiene una visión optimista para los próximos meses, impulsada por la eventual aprobación de la ley de reconstrucción, la estabilidad del precio del cobre y mejores perspectivas para la inversión.

“Viene una tendencia muy positiva en la economía en el segundo semestre”, afirmó.

Respecto al empleo, el ministro de Hacienda señaló que la recuperación dependerá principalmente de la reactivación de la construcción, sector que calificó como prioritario para generar nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, defendió la decisión del Gobierno de traspasar el alza del precio del petróleo a los combustibles. Aunque reconoció que fue una de las medidas más difíciles de su gestión, aseguró que era necesaria para fortalecer la credibilidad fiscal.