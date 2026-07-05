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Con el presidente Kast presente: FACh realizará ejercicios aéreos en el Desierto de Atacama junto a FF.AA de cinco países

El próximo miércoles el presidente de la República presenciará los ejercicios aéreos que liderará la FACh sobre los cielos del norte de Chile.

N. Lara

Diana Copa

Con el presidente Kast presente: FACh realizará ejercicios aéreos en el Desierto de Atacama junto a FF.AA de cinco países

El próximo miércoles 8 de julio, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) liderará los ejercicios aéreos “Salitre 2026”, que se desarrollarán en el desierto de Atacama y contarán con la participación de las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Paraguay.

El pasado viernes 3 de julio se realizaron las primeras maniobras sobre los cielos del norte de Chile, instancia en la que la FACh efectuó vuelos en formación con diversos aviones de combate.

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Para la actividad del próximo miércoles se confirmó la presencia del presidente José Antonio Kast, quien presenciará los ejercicios programados para esa jornada.

La iniciativa tiene como objetivo demostrar el nivel de sincronización e interoperabilidad de las tripulaciones nacionales que participan en la quinta versión de Salitre 2026.

Además, busca contribuir a la política exterior del Estado de Chile mediante el fortalecimiento de la cooperación y las capacidades operacionales entre las fuerzas aéreas participantes.

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