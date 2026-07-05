Comunidad de Rapa Nui exige explicaciones por salida de Manahi Pakarati: entregarán carta a La Moneda

La comunidad de Rapa Nui buscará que el Gobierno entregue una explicación oficial por la salida de la exembajadora Manahi Pakarati del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con ese objetivo, representantes de la organización Honui llegarán este lunes a La Moneda para hacer entrega de una carta dirigida al presidente José Antonio Kast.

La iniciativa cuenta con el respaldo de 36 clanes tradicionales de la isla y plantea la preocupación de la comunidad por la falta de información respecto de la decisión que puso fin al vínculo de Pakarati con la Cancillería.

La vocera de Honui, Sofía Hey, será la encargada de entregar el documento, en el que también se solicita al canciller, Francisco Pérez Mackenna, explicar públicamente los antecedentes que motivaron la desvinculación de la exfuncionaria.

Desde la organización sostienen que, pese al impacto que tuvo la medida en Rapa Nui, hasta ahora no han recibido una respuesta oficial que permita conocer los fundamentos de la decisión.

Manahi Pakarati dejó de formar parte del Servicio Exterior tras un proceso que comenzó cuando fue removida de la embajada de Chile en Nueva Zelanda. La decisión se produjo luego de que manifestara públicamente su respaldo a la autodeterminación de Rapa Nui.

Posteriormente continuó desempeñándose en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública (Dirac) como asesora, hasta que recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió poner término definitivo a sus funciones.

La entrega de la carta se realizará este lunes 6 de julio, al mediodía, en las inmediaciones del Palacio de La Moneda. Con esta acción, Honui espera abrir un diálogo con el Ejecutivo y obtener una respuesta formal.