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La maldición de Brasil, más allá del gato: el histórico registro negativo batido por la “Canarinha” en el Mundial 2026

El pentacampeón del mundo sigue alargando sus malos resultados en las últimas Copas del Mundo.

Carlos Madariaga

La maldición de Brasil, más allá del gato: el histórico registro negativo batido por la “Canarinha” en el Mundial 2026

La maldición de Brasil, más allá del gato: el histórico registro negativo batido por la “Canarinha” en el Mundial 2026 / NurPhoto

Brasil protagonizó este domingo una inesperada eliminación del Mundial 2026 tras caer a manos de Noruega por 2-1.

Así las cosas, el Scratch siguió alargando lo que, para muchos, pasa a ser la “maldición del gato”.

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Dicha situación alude en torno a cuando, en plena disputa del Mundial de Qatar 2022, uno de los ayudantes del elenco brasileño sacó imprudentemente a un minino desde la zona de prensa.

De ahí en más, Brasil solo sumó fracasos: eliminación en aquella Copa del Mundo, derrotas y eliminaciones en Copa América, junto con caídas sorpresivas en eliminatorias que se suman a esta salida en los octavos de final de la Copa del Mundo este año.

Sin embargo, los problemas en Brasil se arrastran bastante más allá de aquella circunstancia específica.

De hecho, los pentacampeones del mundo no le ganan una llave de eliminación directa a un europeo desde Corea Japón 2002, hace 24 años, cuando vencieron en la final a Alemania.

Desde entonces, Brasil solo ha sufrido eliminaciones a manos de elencos del Viejo Continente: Francia en los cuartos de final de Alemania 2006; Países Bajos en los cuartos de final de Sudáfrica 2010; Alemania en la semifinal de Brasil 2014; Bélgica en los cuartos de final de Rusia 2018 y Croacia en los cuartos de final de Qatar 2022.

Esta nueva eliminación, ahora con Noruega, marca otro hito histórico, pues superaron la mayor racha de años sin títulos planetarios en su historia, los 24 años que pasaron entre el tricampeonato en México 1970 y el tetra de Estados Unidos 1994.

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